Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

12.08.2022 16:40
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Küçük Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Küçük Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi esnafının yol sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Çalışmalarımızla çevre il ve ilçelerden ve komşu ülkelerden gelen misafirlerimize ulaşım rahatlığı sunacağız. Sanayimizin yol sorunu bir daha konuşulmamak üzere ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Süloğlu Kaymakamı Kaya pazar yerini ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, pazarda incelemede bulundu, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Kaya, hayırlı alışverişler diledi.

YORUMLAR
500
Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırım yapım çalışmaları başladı Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde yol ve kaldırım yapım çalışmaları başladı
Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:41:08. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement