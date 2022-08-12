Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Çalışmalarımızla çevre il ve ilçelerden ve komşu ülkelerden gelen misafirlerimize ulaşım rahatlığı sunacağız. Sanayimizin yol sorunu bir daha konuşulmamak üzere ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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