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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı:

09.11.2021 16:38
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı:

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. Yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

"Atatürk'e şükranımızı, eserine sahip çıkarak ve çalışarak sunuyoruz"

Helvacıoğlu, Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum. Keşan olarak ulu Önderimiz Atatürk'ü, fikirleriyle, eserleriyle, fedakâr gayretleriyle anıyoruz. Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, onun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Bizler de Keşanlılar olarak bugün bu esere sahip çıkıyor, ülkemizi ve Keşan'ımızı daha ileriye taşıyacak adımları atıyor, projelerimizi yılmadan ve yorulmadan hayata geçiriyoruz. Yaptığımız her iş, geride bıraktığımız her eser İstiklal savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'e armağandır. Her çabamız, onun zekâ, cesaret ve özverisine karşı bir borç ödemedir. İnanıyoruz ki, Keşanlı çocuklarımız da cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla çabalayacaktır.Yüreklerimizde ölümsüzleşen ve yalnızca bir gün değil her gün büyük bir şükranla yad ettiğimiz, bizlere bıraktığı eşsiz emanetleri geleceğe taşımaya ve gösterdiği yolda daima kararlılıkla yürümeye ant içtiğimiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yılında da saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan 10 Kasım mesajı: - Son Dakika
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