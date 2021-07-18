Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, iki çalışma arkadaşının Kovid-19'a yakalanmasının ardından kendisinin de yaptırdığı testin pozitif çıktığını duyurdu.

Karantina sürecini evde geçireceğini belirten Helvacıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki tedbir tercih değil, zaruridir. Keşan'ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak. Allah'ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız.Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum."