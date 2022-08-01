Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Keşan'dan kısa kısa

01.08.2022 10:22
Keşan'dan kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, havuzda yüzen vatandaşlarla sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Olimpik havuzun Keşan'ın en güzel mekanlarından olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Olimpik yüzme havuzumuz kısa zamanda şehrin en gözde mekanlarından biri oldu." dedi.

Helvacıoğlu'na ziyaretinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen eşlik etti.

Otogarda asfaltlama çalışması

Keşan otogarında asfaltlama çalışması yapılıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Asfaltlama çalışmasına katılan Helvacıoğlu, "Otogar esnafımızın bizden beklentisi büyük. Bu beklentiyi karşılamak için mesai saati gözetmeksizin çalışıyoruz. Şehrimizin misafir odası şehirlerarası otobüs terminalimiz Keşan'ımıza çok yakışacak." diye konuştu.

Helvacıoğlu'ndan ziyaretler

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede ziyaretlerde bulundu.

Esnafı ve kahvehaneleri ziyaret eden Helvacıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

İstek ve sıkıntıları dinleyen Helvacıoğlu, ilçe halkının her zaman yanında olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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