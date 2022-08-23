TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak

23.08.2022 15:38
TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ'nin ilçede 284 konut yapacağını belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ'nin ilçede 284 konut yapacağını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, konutların Yeni Mahalle'de yapılacağını belirtti.

Başvuru şartlarının şekillenmeye başladığını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'daki vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Keşan'a da uygulanarak, vatandaşa sunulacak." ifadelerini kullandı.

İhalenin ardından konutların yapılmaya başlanacağını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a, İl Başkanı Belgin İba'ya, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç'a ve Cumhur İttifakı Üyesi MHP İlçe Başkanı Adnan İnan'a desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

Şartlara göre 14 bin lira altında geliri olan vatandaşların 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize özel kontenjan olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Keşan'ımıza 284 konut yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de projenin detaylarını açıklayacak."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 21:42:25. #1.12#
SON DAKİKA: TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement