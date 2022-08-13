Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

13.08.2022 13:25
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, Tahta Cami Sokak'ta çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Helvacıoğlu, yol ve kaldırım çalışmalarının en kısa sürede biteceğini söyledi.

Yol çalışmalarıyla adeta şehrin kaderini değiştirdiklerini belirten Helvacıoğlu, tüm ilçeye eşit hizmet ilkesiyle en ücra noktalara kadar hizmet götürdüklerini kaydetti.

İYEMER eğitimlerine devam ediyor

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi (İYEMER) Enez ilçesine bağlı köylerde ilk yardım eğitimlerine devam ediyor.

İYEMER'den yapılan açıklamada, Enez Kaymakamlığı koordinasyon ve desteği ile 16 köye ilk yardım eğitimi verildiği belirtildi.

İlk yardımın hayat kurtardığı aktarılan açıklamada, "Solunumu ve kalbi durmuş birinin 3,5 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşir. Bu nedenle ambulansın gelmesinin yarım saati bulduğu kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi zorunludur, hayatidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaymakam Göktaş, halk pazarını gezdi

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Halk Pazarı'nı ziyaret etti.

Göktaş, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, istek ve sıkıntıları dinledi.

Kaymakam Göktaş, ilçedeki iş yerlerini de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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