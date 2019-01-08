Keşan Belediye Kaldırım ve Yollar İle Çatılardaki Buzlar Temizledi

Yetkililer çalışmaların halkın daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri için devam ettiğini ve gerektiğinde çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda ve yollarda çalışmaları gerçekleştirerek buz ve karları temizlediler.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatı ve sarkıtlardaki buzları temizleyerek vatandaşın üzerine düşmesini engellemek için çalıştılar.