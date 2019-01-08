Son Dakika Haberleri: Keşan Belediye Kaldırım ve Yollar İle Çatılardaki Buzlar Temizledi

Keşan Belediye Kaldırım ve Yollar İle Çatılardaki Buzlar Temizledi

26 dakika önce

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve yollardaki temizlik çalışmalarını sürdürürken Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatılardaki buzları temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar.

Keşan Belediye Kaldırım ve Yollar İle Çatılardaki Buzlar Temizledi, System.String[]

Yetkililer çalışmaların halkın daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri için devam ettiğini ve gerektiğinde çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda ve yollarda çalışmaları gerçekleştirerek buz ve karları temizlediler.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çatı ve sarkıtlardaki buzları temizleyerek vatandaşın üzerine düşmesini engellemek için çalıştılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:51 Kaynak: Bültenler

İtfaiye, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel
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