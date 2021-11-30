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Keşan Belediye Meclisi 2 Aralık'da Toplanacak - Son Dakika

Keşan Belediye Meclisi 2 Aralık'da Toplanacak

30.11.2021 08:35
Keşan Belediye Meclisi 2 Aralık'da Toplanacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan toplantı Belediye Meclis Salonu'nunda saat 15.00'te başlayacak.

Keşan Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısı 2 Aralık günü yapılacak.

Toplantıda görüşülecek gündem konuları şöyle;

1 Madde:Belediyemizce 2022 Yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.

2 Madde:Mülkiyeti Keşan Belediyesine ait Aşağı Zaferiye Mahallesi 1596 ada, 1 parseldeki arsaya bir yatırımcı tarafından Huzur Evi ve Demans hastaları için iki üniteli sağlık kompleksiyapılması talep edilmiştir. Her gecen gün eksikliğin hissedildiği, en az 200 hasta kapasiteli huzurevi ve Demans hastaları için iki üniteli olarak yapılması planlanan sağlık tesisinin Keşan'a kazandırılması için güncel değeri mukabilinde satın almatalebinin Meclisçe görüşülmesi.

3 Madde:İlçemizde ihtiyaç duyulan Kapalı Pazaryerinin ihtiyacının giderilmesinin finansmanında kullanılması amacıyla Mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlıYukarı Zaferiye Mahallesi 1310 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin satışı için Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

4.Madde: S.S. 99 Nolu İzzetiyeMotorlu TaşıyıcılarKooperatifineaitaraçlardan,İzzetiyeMahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın Toplu Taşıma Sistemindendahaverimliyararlanması ve meydana gelen aksaklık ve eksikliklerin giderilmesineait komisyon raporunun görüşülmesi.

5 Madde:S.S. 129 Nolu PaşayiğitMotorlu Taşıyıcılar kooperatifineait araçlardan, Paşayiğit Mahallesindeikamet eden Vatandaşlarımızın Toplu Taşıma Sisteminden dahaverimli yararlanması vemeydana gelen aksaklıkve eksiklikleringiderilmesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.

6 Madde:S.S.25 Nolu Şehiriçi Minibüs Taş. Koop'nin Keşan Belediyesi Ticari Hatlı MinibüsYönetmeliğinin 29. Maddesinde değişiklikyapılmasına aitkomisyonraporunun görüşülmesi.

7 Madde:Belediyemiz tarafından yapılan 9 (Dokuz) parklaraİsim verilmesineait komisyonraporunun görüşülmesi.

8 Madde:Belediyemizce YaptırılanKütüphaneye İsim verilmesine ait komisyon raporunungörüşülmesi.

9-Madde:İzzetiye Mahallesindeyapılacakolan Semt SahasınaEnercin UYGUN isminin verilmesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.

10 Madde:Belediyemiz mücavir alanı Erikli Sahili Makber Sokakisminin değiştirilmesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.

11 Madde:Belediyemiz tarafından yapılan parklara Belediyemizde görev yapan Merhum Savaş PAÇAMAN veMerhum Serkan YILDIRIMisimlerinin verilmesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.

12 Madde:"Edirneİli, Keşan İlçesi, Aşağı ZaferiyeMahallesi, 916 Ada, 7-10-11-12 Parselde Nazımİmar Planı Değişikliği (G17A18B)" ve "Edirne İli Keşan İlçesi, Aşağı ZaferiyeMahallesi, 916 Ada, 7-10-11-12 ParseldeUygulamaİmar Planı Değişikliği (G17A18B1D)"nin görüşülmesi.

13 Madde: "Edirne İli, Keşan İlçesi, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 1744 Ada, 2-3-4-5-6-7 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (17A18A)" ve Edirneİli, Keşan İlçesi Aşağı ZaferiyeMahallesi,1744 Ada,2-3-4-5-6-7 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulamaİmar Planı Değişikliği (G17A18A2C)"nin görüşülmesi.

14 Madde:09.11.2021 tarih ve 16712 kayıt sayılı dilekçeile İlknurGÜVEN'in Paşayiğit Mahallesi, 248,00 m2.lik Belediye Hizmet Alanındakalan 2937 numaralı parsel ile İspat CamiMahallesi, 1405 ada, 3 numaralı parsel ile takastalebinin görüşülmesi.

15 Madde:Edirne İli Keşan İlçesi BeğendikMahallesi Beğendik Kök No'lu Trafo'ya AitUygulama İmar Planı Değişikliğiningörüşülmesi.

16 Madde:22.11.2021 tarih ve 17362 kayıt sayılı Sena Konut İnşaat Ltd.Şti., Nusret TURAN,

Ayhan TUNA, Tekin KURU dilekçesi ile, İspat Cami Mahallesi 831 ada, 1 numaralı parselin konut olan fonksiyonunun zemin kat ticaretalanı olarakplandeğişikliği yapılmasıtalebinin görüşülmesi.

17 Madde: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,Temizlik İşleri Müdürlüğü,Yazı İşleri Müdürlüğü,Veteriner işleri Müdürlüğü, Kültür veSosyal İşlerMüdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü ödenek kalemlerine Mahalli İadreler Bütçe ve MuhasebeYönetmeliğinin 36. Maddesineistinadenaktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

18 Madde:07 Ekim 2021 Perşembe günüolağan Meclis Toplantısında Milletİttifakının Erikliye Su getirilmesi işi ileilgili soruönergesine 22 Kasım 2021 günü yapılan Kasım ayı olağan Meclis toplantısı 2. Oturumunda Meclis Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU tarafından cevap verilmiştir.

26.11.2021 Cuma Günü C.H.P. Grubu tarafından yapılan basınaçıklamasında sorulan sorulara, Keşan Belediye Meclisineve kamuoyunateknik bilgi verilmesi.

Edirne, Aralık, Vergi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Meclisi 2 Aralık'da Toplanacak - Son Dakika


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