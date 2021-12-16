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Keşan Belediye Meclisi Olağanüstü toplandı - Son Dakika

Keşan Belediye Meclisi Olağanüstü toplandı

16.12.2021 16:47
Keşan Belediye Meclisi Olağanüstü toplandı

Erikli'deki su bağlantı ücretleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi

Keşan Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığından saat 15.00'te başlayan meclis toplantısında Meclis Üyeleri Nuran Uslu, Volkan Erkan, Barbaros Tokgöz ve Şafak Uslu mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda Erikli Sahili Su Bağlantı ücretleri ve görüşüldü.

Konuyla ilgili olarak Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara konuyla ilgili olarak Komisyon Raporunu şöyle açıkladı;

1-Erikli sahilindeki eski ve potansiyel su abonelerinden alınacak olan yeni su bağlantı bedelleri ile ilgili 24.05.2021 tarih ve 2021/131 sayılı Meclis kararında belirtilen bağlantı bedellerinin 31.12.2021 tarihine kadar uygulanmasına devam edilmesine, ,

2- Eski su abonelerinin 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında yeni su bağlantı bedelini peşin ödemeleri halinde 6.625,00TL artı 01.01.2022 tarihinden itibaren gecikme zammı alınmasına, peşin ödemelerin 31.03.2022 tarihinden sonra sona erdirilmesine,

3-Potansiyel yeni su abonelerinin 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında yeni su bağlantı bedelini peşin ödemeleri halinde 9.125,00TL artı 01.01.2022 tarihiden itibaren gecikme zammı alınmasına, peşin ödemelerin 31.03.2022 tarihinden sonra sona erdirilmesine,

4-Eski su abonelerinin yeni su bağlantı bedelini taksitle ödemeleri halinde 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 8.932,00TL'nin ilk taksiti başvuru sırasında 2.978,00TLpeşin, kalan tutarı 31.12.2023 tarihine kadar2.977,00TL, 31.12.2024 tarihine kadar2.977,00TLolmak üzereiki eşit taksitte ödenmesine

5-Potansiyel yeni su abonelerininyeni su bağlantı bedelini taksitle ödemeleri halinde 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 11.432,00TL'nin ilk taksiti başvuru sırasında 3.812,00TL peşin, kalan tutarı 31.12.2023 tarihine kadar 3.810,00TL, 31.12.2024 tarihine kadar3.810,00TL olmak üzereiki eşit taksitte ödenmesine

6- Erikli halkından gelen, su katılım bedelinin hakkaniyete ve hukuka aykırı belirlendiği yönündeki şikayet dilekçelerinin sağlıklı olarak değerlendirilip karar verilmesi adına; ilgili proje dahilinde, Erikli sahili su hattı dışında, başkaca güzergahlara da su hattı çekildiği görülerek su katılım bedellerinin kimler adına ve ne oranda (pay ve paydaşlarının) belirlenmesi hususunda belediye kanunu 24. Maddesi 6. Fıkrası uyarınca uzman kişilerden rapor ve görüş alınmasına, alınacak rapor akabinde şikayet dilekçeleri hakkında karar verilmesine, alınacak rapor akabinde şikayet dilekçeleri ve bu doğrultuda katılım payı bedellerinin plan ve bütçe komisyonunca tekrar görüşülmesine karar verilmiştir.

Daha sonra konuşan Helvacıoğlu komisyona çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Ardından söz alan grup başkanları Nehir Gergin, Feridun Tümer ve Coşkun Lofçalı da komisyon raporununun olumlu olduğunu ve bu konuda büyük bir gayretle çalışan komisyon üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Komisyon Başkanı Olcay Soran da komisyon olarak yoğun bir çalışma içinde raporu hazırladığını belirterek raporun içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra yapılan oylama ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Keşan Belediyesi 2022 yılın ilk meclis toplantısını 6 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirecek.

Erikli, Aralık, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Meclisi Olağanüstü toplandı - Son Dakika


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