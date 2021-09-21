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Keşan Belediye personeline iletişim semineri verildi - Son Dakika

Keşan Belediye personeline iletişim semineri verildi

21.09.2021 14:05
Keşan Belediye personeline iletişim semineri verildi, System.String[]

Keşan Belediyesi'nin vizyonel yönetim anlayışı ve etkili halkla ilişkiler etkinliğini arttırma çalışmaları kapsamında; Belediye personeline yönelik olarak "Etkili İletişim Semineri" verildi.

20 Eylül günü saat 13.30'da Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda Psikolog Kübra Yağcı tarafından verilen seminer gün boyu devam etti.

Gerçekleştirilen semineri ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye personeline katılımlarından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti; "Vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi daha da geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda her alanda olduğu gibi iletişim konusunda da kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu kapsamda eğitim ve seminerlerimiz devam edecek. Bu eğitim ve seminerler sayesinde personellerimiz, vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkili hizmet üretecek."

Helvacıoğlu seminerdeki açıklamasında son olarak; Vatandaşlar ile belediye arasındaki bağı güçlendirmek için ve verimliliği arttırmak için bu tür eğitim ve seminerlerin süreceğini kaydedildi.

Psikolog Kübra Yağcı tarafından verilen eğitim seminerinde; "Etkili konuşma, etkili iletişim, beden dili ve empati kurma" gibi konular işlendi."

Keşan Belediye personeline iletişim semineri verildi

Selim Sesler, Eylül, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediye personeline iletişim semineri verildi - Son Dakika


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