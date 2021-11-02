Keşan Belediyesi, 10 cadde ve sokağı sıcak asfaltla buluşturdu - Son Dakika

Keşan Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu liderliğinde yapılan hizmetler ile Keşan'ın sorunlarına köklü çözümler üretilirken, altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel anlamda atılan adımların ardından yaşanan gelişim ve dönüşüm Keşan'ı daha modern hale getiriyor.

Birçok cadde ve sokakta modern, standardı yüksek yollar için çalışmalarına devam eden Keşan Belediyesi, vatandaşları sağlıklı altyapı ve konforlu üst yapıyla buluşturuyor.

Çalışmalar kapsamında, Rasim Ergene Caddesi, Millet Caddesi, Çetin Emeç Caddesi, Necati İşcan Caddesi, Paşayiğit Caddesi, Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi, Pınarbaşı Sokak, Bozkır Sokak, Şehit Piyade Er Sokak ve İmar Sokak asfalt çalışmaları sona erdi.

"Yollarımızı asfalta kavuşturuyoruz"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bizde durmak yok şehrimiz için gece gündüz çok çalışmak var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keşan'ımızı bölgemizin örnek şehri yapmak ve vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde yaşamasını sağlamak için çalışıyoruz yol ve kaldırımlarıyla yeni ve modern bir şehri birlikte inşaa ediyoruz. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Yollarımızı asfalta kavuşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, hayata geçireceğimiz projelerle gerçekten Keşan'a yaraşır bir yollar ortaya çıkarıyoruz. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 50 kilometreye yakın yol yaptık"

Asfalt çalışmalarına mevsim nedeniyle son verdiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Tarihi bir çalışma gerçekleştirdik. Çok kısa bir sürede 7 km uzunluğundaki yolu asfaltladık. Önümüzdeki sene daha fazla yol yapmak üzere şimdiden çalışmalarımıza başladık. Keşan'a layık yollar yapmak istedik. 'Bu yollar Keşan'a yakışmıyor' dedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 50 kilometreye yakın yol yaptık. 35 kilometre Keşan'da 15 kilometrede mücavir alanlarımızda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ciddi bir yol seferberliği. Cumhurbaşkanımızın 'Keşan'a özen gösterin' ifadesi bizleri gururlandırmıştır. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, İl ve İlçe Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürlüğü personelimize, Karayolları ekibimize, emeği geçen herkese gönül dolusu teşekkür ederim."

"Bizler Keşan'ı çok seviyoruz, çünkü içinde siz varsınız"

Yol çalışmalarında tarih yazdıklarını dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, "Vatandaşa hizmet etmeye geldik. Öte yandan İmar Sokak üzerindeki çalışmamızın ayrı bir önemi daha var. Otogardan Özel Keşan Hastanesi istikametine seyrederken tapulu arazi üzerinden geçiyorduk. Kaza olsa vatandaşımız sigortadan faydalanamayacak, mağdur olacak. Artık bu sorunu da çözdük. Yıllardır devam eden bir sorundu. Artık terminalden gelen araçlar İmar Sokak üzerinden seyredecek. Havalimanı gibi yol yapıyoruz. Vatandaşlarımıza çalışmalarımız boyunca gösterdikleri sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Bizler Keşan'ı çok seviyoruz, çünkü içinde siz varsınız."

Daha sonra söz alan Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç ise, 10 cadde ve sokakta asfalt çalışmalarını tamamladıklarının altını çizerek, Rasim Ergene Caddesi, Millet Caddesi, Çetin Emeç Caddesi, Necati İşcan Caddesi, Paşayiğit Caddesi, Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi, Pınarbaşı Sokak, Bozkır Sokak, Şehit Piyade Er Sokak ve İmar Sokak'taki çalışmaları bitirdiklerini söyledi.