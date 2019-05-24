Keşan Belediyesi Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde İftar Verdi
8 saat önce
Keşan Belediyesi, 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı, Ramazan Ayı nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde iftar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
Keşan Esnaf Kefalet Kooperatifi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Anafartalar İlkokulu Bahçesi'ndegerçekleştirilen iftara; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı , Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı ve Keşan Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çakmak ile vatandaşlar katıldı.
Başkan Yardımcısı Balcı, Ramazan Ayı nedeniyle Keşan'daki her mahallede iftarı gerçekleştirdiklerini bildirdi, Aşağı Zaferiye Mahallesihalkı ile aynı iftar sofrasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Vatandaşlar da verilen iftar nedeniyle Keşan Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.
İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 24 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada