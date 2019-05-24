Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesi Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde İftar Verdi

Keşan Belediyesi Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde İftar Verdi

8 saat önce

Keşan Belediyesi, 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı, Ramazan Ayı nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde iftar verdi.

Keşan Belediyesi Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde İftar Verdi, System.String[]

Keşan Esnaf Kefalet Kooperatifi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Anafartalar İlkokulu Bahçesi'ndegerçekleştirilen iftara; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı , Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı ve Keşan Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çakmak ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Balcı, Ramazan Ayı nedeniyle Keşan'daki her mahallede iftarı gerçekleştirdiklerini bildirdi, Aşağı Zaferiye Mahallesihalkı ile aynı iftar sofrasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Vatandaşlar da verilen iftar nedeniyle Keşan Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
Balcı, Keşan, Güncel
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