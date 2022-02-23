Keşan Belediyesi, bilgi ve yön levhalarını yeniliyor - Son Dakika
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Keşan Belediyesi, bilgi ve yön levhalarını yeniliyor

23.02.2022 17:01
Keşan Belediyesi, bilgi ve yön levhalarını yeniliyor

Keşan Belediyesi, şehir bilgi ve yön levhalarının yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılan basın açıklamasına; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Tahir Özçınar ve Bülent Günsal, Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç, Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz ile zabıta personeli katıldı.

Çalışma hakkında bilgi veren Yılmaz, "Özellikle sınırlı zaman olanakları içinde kalan modern toplum fertleri için programlı hareket, bir zorunluluk halini almaktadır. Bu nedenle yönlendirme levhaları hangi amaca yönelik olursa olsun gerek ilçemize ilçe dışarısından gelen vatandaşlarımızın, gerekse ilçe sakinlerimizin; hızlı, konforlu, ekonomik ve ilçe merkezinde gereksiz trafik yoğunluğu oluşturmayacak bir şekilde şehir içi ulaşımları açısından büyük önem taşımaktadır. İlçemizde kent içi yapılaşmanın hızla artması, hızlı ve güvenli ulaşım için alternatif yolların asfaltlanarak geliştirilmesi, yer ve yön işaretlerinin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu kapsamda ilk etapta ilçemizin 7 noktasında tamamen alüminyum malzemeden ve tip 1 Amerikan reflektifli modern yer ve yön direk ve levhaları montajını tamamlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta içerisinde 8 adet daha yer ve yön direk ve levhası montajı tarafımızdan gerçekleştirilecektir. İhtiyaç halinde bu sayı güncellenebilmektir." dedi.

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, Keşan'ın estetik görünümüne katkı sunacak önemli bir çalışmayı daha gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Zabıta birimimiz ile birlikte şehir bilgi ve yön levhalarımızın bakım ve yenileme işlemlerini hayata geçiriyoruz. Şehrimizde ulaşımı kolaylaştırmak, şehir estetiğine katkı sunmak ve turizm potansiyelini öne çıkarmak amacıyla, eksik olan ve eskiyen yön tabelalarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yürütülen çalışma kapsamında; mevcut 20 noktaya 160 yeni yön levhasının montajını yapıyoruz. Bu çalışmamız ile hem Keşan daha modern bir görünüme kavuşacak hem de misafirlerimiz aradıkları noktalara daha kolay ulaşabilecek. Görüntü kirliliğine neden olan ve kent estetiğini bozan tabelalarımızı kaldırıyor ve yerine yeni tabelalarımızın montajını yapıyoruz. Sürücülerimizin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde hazırladığımız levhalarımız; tarihi mekanlardan, okullara, cadde ve sokak isimlerinden, meydanlara kadar yön bilgilendirmelerine katkı sunacak. Yeni bilgi ve yön tabelaları özellikle vatandaşlarımızın rahatlıkla görebileceği şekilde belirlenen yerlere takılıyor. Gelişen Keşan'ımızın daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarımıza her alanda devam ediyoruz. Keşan'ımızın estetik bir kent dokusuna kavuşması için şehir mobilyalarından, yol kaldırım çalışmalarına, yeşil uygulamalardan temizlik seferberliklerimize kadar birçok çalışmayı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Gökhan Yılmaz, Hisarcık, Zabıta, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi, bilgi ve yön levhalarını yeniliyor - Son Dakika

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