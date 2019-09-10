Keşan Belediyesi Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

Keşan Lisesi Bahçesi'ndeki Halı Saha'da gerçekleştirilen, saat 20.00'de başlayan ve Zabıta Müdürlüğü ile Güvenlik Birimi arasında yapılan ilk maçı Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Mücahit Erdoğan da izledi.

MAÇI GÜVENLİK BİRİMİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ'NE KARŞI 8-6 KAZANDI

Lig usulü yapılan futbol turnuvasının belediye personelinin birlikte mücadele etme duygusunu ve ekip ruhunu geliştirmek amacıyla düzenlediğini bildiren Başkan Helvacıoğlu, turnuvada; Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Güvenlik, Mali Hizmetler, Muhtarlık ve Temizlik İşleri olmak üzere 7 takımın mücadele edeceğini aktardı ve tüm takımlara başarılar diledi.

Mustafa Helvacıoğlu, turnuva sonrasında kazananın Keşan Belediyesi olacağının altını çizerek; "Yoğun çalışma ortamı içerisinde çalışanlarımızın stres atmasına yardımcı olmak ve dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacı ile bu turnuvayı düzenledik. Keyifli ve sportmence geçecek bir turnuva diliyorum." dedi.

Turnuvanın 5 hafta boyunca sürmesi planlanıyor.