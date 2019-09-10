Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesi Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
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Keşan Belediyesi Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

1 saat önce

Keşan Belediyesi çalışanları arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu desteklemek ve geliştirmek için düzenlenen turnuva, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun santra vuruşu ile başladı.

Keşan Belediyesi Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı, System.String[]

Keşan Lisesi Bahçesi'ndeki Halı Saha'da gerçekleştirilen, saat 20.00'de başlayan ve Zabıta Müdürlüğü ile Güvenlik Birimi arasında yapılan ilk maçı Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Mücahit Erdoğan da izledi.

MAÇI GÜVENLİK BİRİMİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ'NE KARŞI 8-6 KAZANDI

Lig usulü yapılan futbol turnuvasının belediye personelinin birlikte mücadele etme duygusunu ve ekip ruhunu geliştirmek amacıyla düzenlediğini bildiren Başkan Helvacıoğlu, turnuvada; Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Güvenlik, Mali Hizmetler, Muhtarlık ve Temizlik İşleri olmak üzere 7 takımın mücadele edeceğini aktardı ve tüm takımlara başarılar diledi.

Mustafa Helvacıoğlu, turnuva sonrasında kazananın Keşan Belediyesi olacağının altını çizerek; "Yoğun çalışma ortamı içerisinde çalışanlarımızın stres atmasına yardımcı olmak ve dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacı ile bu turnuvayı düzenledik. Keyifli ve sportmence geçecek bir turnuva diliyorum." dedi.

Turnuvanın 5 hafta boyunca sürmesi planlanıyor.

Mustafa Helvacıoğlu, Zabıta Müdürlüğü, Futbol, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:02 Kaynak: Bültenler
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