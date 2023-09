Keşan Belediyesi can dostlar için köprü oldu

Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret eden; Bahçeşehir Anaokulu yöneticileri Sibel Yavaş ve Aylin Kenar Çirozlar Keşan Belediyesi Veterinelik İşleri Müdürü Serkan Doğru, Ke-Hayko Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ve hayvansever Neslihan Akan ile görüştü.

Ziyarette Yavaş ve Çirozlar, temin ettikleri 100 kilogram mamayı Keşan Belediyesi vasıtasıyla Ke-Hayko'ya teslim etti.

Cebeci ise duyarlı davranışlarından ötürü Bahçeşehir Koleji Anaokulu'na teşekkür etti.

Serkan Doğru ise Keşan Belediyesi olarak can dostlar için köprü olduklarını ifade ederek; "Keşan Belediyesi olarak can dostlarımızı ve onları sevenleri buluşturuyoruz. Bahçeşehir Kolejinin bağışladığı 100 kilogram mamayı Ke-Hayko Derneğine ulaştırılmasını sağladık. Şehrimizin sessiz ve sevimli sakinleri sokak hayvanlarını, can dostlarımızı unutmayalım. Behçeşehir Koleji Anaokuluna gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ederiz." dedi.