Keşan Belediyesi can dostlar için köprü oldu - Son Dakika

Keşan Belediyesi can dostlar için köprü oldu

Keşan Belediyesi can dostlar için köprü oldu
Son Güncelleme: 17.05.2022 16:54

Bahçeşehir Koleji Anaokulu tarafından temin edilen 100 kilogram mama Keşan Belediyesi aracılığı ile Ke-Hayko (Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği)'ya ulaştırıldı.

Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevini ziyaret eden; Bahçeşehir Anaokulu yöneticileri Sibel Yavaş ve Aylin Kenar Çirozlar Keşan Belediyesi Veterinelik İşleri Müdürü Serkan Doğru, Ke-Hayko Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ve hayvansever Neslihan Akan ile görüştü.

Ziyarette Yavaş ve Çirozlar, temin ettikleri 100 kilogram mamayı Keşan Belediyesi vasıtasıyla Ke-Hayko'ya teslim etti.

Cebeci ise duyarlı davranışlarından ötürü Bahçeşehir Koleji Anaokulu'na teşekkür etti.

Serkan Doğru ise Keşan Belediyesi olarak can dostlar için köprü olduklarını ifade ederek; "Keşan Belediyesi olarak can dostlarımızı ve onları sevenleri buluşturuyoruz. Bahçeşehir Kolejinin bağışladığı 100 kilogram mamayı Ke-Hayko Derneğine ulaştırılmasını sağladık. Şehrimizin sessiz ve sevimli sakinleri sokak hayvanlarını, can dostlarımızı unutmayalım. Behçeşehir Koleji Anaokuluna gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi can dostlar için köprü oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan Belediyesi can dostlar için köprü oldu - Son Dakika
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