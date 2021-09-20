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Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı - Son Dakika

Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı

20.09.2021 14:37
Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili bilgilendirdi.

"Trakya'nın en iyi yürüyüş pistini yapmaya başladık"

Geride dolu dolu 2,5 yıl ve gurur dolu 1 hafta bıraktıklarını belirten Helvacıoğlu, "Geçen 7 günde; 11 mahalleye 11 hayır çeşmesi yapıp, geliriyle ihtiyaç sahibi çocukları okutmaya, Malkara OSB için 400 Keşanlıya istihdam yaratmaya, Trakya'nın en iyi yürüyüş pistini yapmaya başladık. Daha iyi hizmet alabilmeniz adına mahallenize muhtarlık binaları kurmak için kolları sıvarken, bina ihalesini de her zamanki gibi şeffaf yaptık. Keşan'ımız için her kapıyı çalıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya Keşan'ımızın ihtiyaçlarını ilettik. Fatih Belediye Başkanımızla Keşan için el ele verdik. Trakya Üniversitesi ile Keşan için protokol imzaladık. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıyoruz. Geçen hafta Erikli ve Yayla sahilini temizlediysek, Kadıköy Barajımızın suyu için çalıştıysak, Otomobilsiz Kentler Günü Şenliği yaptıysak, can dostlarımız için çabaladıysak hep bu sebeptendir." dedi.

"Bugün de yarın da Keşan Belediyesi, Keşan esnafının yanındadır"

Keşanlı esnafı çok fazla önemsediklerinin ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Sizi ne kadar önemsediğimizi biliyorsunuz. Ahilik Haftası'nda 'Ticaretin Derin Kökleri' buluşmamızda sizinleydik. Sanayi sitemizdeki, KİPA AVM'deki esnafımızlaydık. Kadın kooperatifimizle Edirne'de, desteklediğimiz Hanımar Pazarımızla KİPA AVM'deydik. Trakya'nın en güzel ve örnek ahilik haftasını yaptık. Bu gururla, bugün de yarın da Keşan Belediyesi,Keşan esnafının yanındadır. Geçen hafta mutlu yuvalarınızın kurulmasında, sevdiklerimizin ebediyete uğurlanmasında, işletmelerimizin açılışlarında, askerlerimizin uğurlanışında hep sizinle olduk. Çeltik hasadından çiftçilerimizle, belediyemizde muhtar ve azalarımızla birlikteydik."

"Atatürk'ümüzün ve kahramanlarımızın emaneti, güzel çocuklarımızın mirası Keşan'ı geleceğe taşımaya devam ediyoruz"

Rasim Ergene Caddesini düzenlemek, Özgün Yapı'yı hem al hem üst yapıya kavuşturmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Keşan Belediyesi olarak halkımızdan kopmuyor, geleceğe eserler bırakıyoruz. Keşanlı sporseverlerimiz, geçen hafta sizin için de boş durmadık. Atatürk Stadı ve spor salonumuzun çalışmalarını son hızla sürdürdük. Açık hava egzersizlerimizi tamamlamanın mutluluğu, Keşanlı kızımız Buse Pamuk'u milli takıma uğurlamanın gururu içindeyiz. Keşanlı çocuklarımız, artık Keşan Belediye Bandomuz, okulunuzda İstiklal Marşı'yla sizinle. Artık temalı parklarla, parklarınız daha da güzelleşiyor. Okullarınızın önü artık daha güvenli hale getiriliyor. Geçen hafta okullarınıza gelip sizleri ziyaret etmekten, sizleri ağırlayıp başkanlık koltuğuna oturduğunuzu görmekten çok mutluyum. Bahtınız açık olsun Keşanlı evlatlarım. Önceki gün idrak ettiğimiz Gaziler Günümüzü de bu vesileyle bir kez daha kutluyor, Atatürk'ümüzün ve kahramanlarımızın emaneti, güzel çocuklarımızın mirası Keşan'ı geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza güzel bir hafta, esenlik ve bereket dilerim."

Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Bölgesi, Keşan, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi, dolu dolu bir haftayı geride bıraktı - Son Dakika


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