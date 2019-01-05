Keşan Belediyesi Ekipleri Kar Mesaisine Devam Ediyor!

Ekipler 4 Ocak 2019 Cuma günü akşamı ve 5 Ocak 2019 Cumartesi günü devam eden kar yağışına karşı gerekli çalışmaların aralıksız olarak sürdürerek ilçenin kar yağışından etkilenmemesi için gerekli çalışmalarına devam ettiler.

Ekipler çalışmalarda kepçe ve greyder ile yollarda çalışmalar yaparken, yollara solüsyon dökülerek yolların buz tutmasına da engel olmaya çalıştılar.

Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Salim Şevik'de 5 Ocak 2019 Cumartesi günü kar çalışmalarını yerinde takip ederek kahvehanelerde vatandaşları da ziyaret ederek sohbet ettiler ve onları dinlediler.

Keşan Belediyesi yetkilileri kar yağışı nedeniyle ekiplerin hazır olarak bekletildiğini ve şehir merkezinde kapalı yol kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirttiler.

Keşan Belediye Başkanı Özcan'da canla başla çalışan personeline teşekkür etti.