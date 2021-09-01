Keşan Belediyesi emekli olan vatandaşlara 3 gece 4 gün otel konaklamalı tatil armağan edecek - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli olan vatandaşlara Belediye tarafından Saros Körfezi'ndeki otellerde ücretsiz tatil imkanı sunulacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Emekli Olanlara Keşan Belediyesinden Saros'ta Tatil" kampanyasını uygulamaya geçirdiklerini belirtti.

Kampanya kapsamında ilçede emekli olan vatandaşlara tatil hediye edileceğini bildiren Helvacıoğlu, "Bugün itibarıyla emeklilerimize ücretsiz tatil projesini başlatıyoruz. 'Emeğe Değer' sloganı ile başlattığımız bu sosyal proje kapsamında nereden olursa olsun 2020 ve 1 Eylül 2021'e kadar emekli olan, Keşan'da ikamet eden tüm emeklilerimize ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Helvacıoğlu, ücretsiz tatil kampanyasından faydalanmak isteyenler için kayıtların başladığını dile getirdi.

Emeklilere yönelik güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Helvacıoğlu şunları kaydetti:

"Saros Körfezi'nde 3 gece 4 gün şeklinde uygulanacak ücretsiz tatil projesi eylül ayını kapsayacak. Tatilden yararlanacak olanlar yanlarına eşlerini veya bir yakınlarını alarak bu imkandan faydalanabilecekler. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler.

Emeklilerimizin ve büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onların derdini dert edinmek bizlerin görevi ve sorumluluğudur. Bu vesileyle bizlere, bu ülkeye ve milletimize emeği geçen tüm büyüklerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Projemiz Keşan'ımıza hayırlı olsun, Türkiye'ye örnek olsun, emeklilerimize armağan olsun."