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Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe etti - Son Dakika

Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe etti

03.09.2021 16:42
Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe etti, System.String[]

Keşan Belediyesince Keşan Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe edildi.

Keşan Belediyesince Keşan Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe edildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, Keşan'da birlik ve beraberlik içinde güzel bir günde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Emniyet teşkilatının vatandaşın huzuru için gecesini gündüzüne kattığını belirten Aksal, "Bizler de üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazırız. İnşallah bu araçlar emniyet mensuplarımızın işlerini kolaylaştıracak, daha iyi hizmet olmasına vesile olacaktır. Kazasız belasız kullanılmasını diliyorum." dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da Keşan halkının huzuru ve güvenliği için yapılan bu yardıma canı gönülden teşekkür ettiğini belirterek araçların hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Keşan'da kamu kurum ve kuruluşları arasında ciddi bir uyum olduğunu belirtti.

Keşan'da herkesin bu birlikteliği hissettiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Tüm hemşerilerimiz adına ilçe emniyet müdürlüğümüze hibe desteğinde bulunduğumuz bu 3 yeni araç ile birlikte Keşan'ımızda asayiş, huzur ve güvenin daha iyi yerlere geleceği düşüncesindeyim."diye konuştu.

Edilen duanın ardından Helvacıoğlu, hibe edilen araçların anahtarlarını Alçalar'a teslim etti.

Törene İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, protokol üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

İba da Helvacıoğlu'nu tebrik etti

Törene katılan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamada, Helvacıoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana canla başla çalıştığını belirtti.

Keşan'da son 2 yılda yapılan belediyecilik hizmetlerinin herkesi heyecanlandırıp, gururlandırdığını dile getiren İba, "Keşan Belediye'mize, Emniyet Teşkilatımıza hibe ettiği araçlar için bir kez daha gönülden teşekkür ederim." dedi.

Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe etti
Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe etti

AK Parti, Edirne, Keşan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne 3 araç hibe etti - Son Dakika


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