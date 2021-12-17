Keşan Belediyesi "Evde hizmet" modeli çalışmalarına yenisini ekledi - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da hizmet veren Med-El-Ay El Ayak ve Güzellik Salonu yetkilileri ile 17 Aralık 2021 Cuma günü bir araya gelecek, söz konusu çalışmayla ilgili görüşmede bulundu.

Görüşmede; Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, Proje sorumlularından Seda Havale ve KİSEV Yetkilisi Bahar Buruk da katıldı.

Mustafa Helvacıoğlu, "Engelli ve yaşlılarımızın el ayak bakımı bize emanet Med-El-Ay El Ayak ve Güzellik Salonumuz, KİSEV ve belediyemiz işbirliğinde ihtiyaç sahiplerimizin el ve ayak bakımlarını gerçekleştirecek. Duyarlı, örnek ve gönüllü davranışları nedeniyle Med-El-Ay El Ayak ve Güzellik salonumuza teşekkür ediyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız, zorlukları birlikte aşıyoruz. Med-El-Ay El Ayak ve Güzellik Salonu'ndan Hacer Baydar Evci ve Halime Akdeniz ile engelli ve yaşlı bireylerimizin en önemli sağlık ihtiyaçlarından olan el ve ayak bakımını sağlamak için planlamalarımızı konuştuk. İhtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerimizin yaşadıkları zorlukları aşmaları ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri için gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Her zaman onların yanlarındayız." dedi.