Keşan Belediyesi ilaçlamayı drone ile yaptı - Son Dakika

Keşan Belediyesi ilaçlamayı drone ile yaptı

Keşan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Keşan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nı drone ile ilaçladı. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, meydanda günün belirli saatlerinde insan hareketliliği yaşandığını söyledi. Bu nedenle vatandaşlar evdeyken çalışmaların tamamlandığını anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu: "Daha önce başladığımız bu uygulamamıza bugün de devam ediyoruz. Bu konuda bize destek olan Taysan Tarım ve çalışanları ile iş insanımız Yusuf Yörük'e teşekkür ediyoruz. Bu konuda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar vatandaşımızın sağlığı için."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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