Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik protokol imzalandı

20.04.2022 15:51
Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik protokol imzalandı

Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet protokolü imzalandı.

Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet protokolü imzalandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında Beğendik beldesindeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri, Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilebilecek.

İmza protokolünü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan bakımevinin bölgeye hizmet verdiğini belirtti.

Belediye olarak iş birliğine açık olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Bu tesisi bölge olarak hep birlikte kullanacağız. Keşan olarak komşu ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ile bir bütünüz. Bölgemizde tüm canlıların sağlığı ve bakımı için işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Örnek ise iş birliği içinde sokak canlarını korumak amacında olduklarını dile getirdi ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

YORUMLAR
500
31 yılık kedi sahibi bile şaşırıp kaldı! 4 kedi birbirine kordon bağıyla yapışık doğdu 31 yılık kedi sahibi bile şaşırıp kaldı! 4 kedi birbirine kordon bağıyla yapışık doğdu

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:58:19. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement