Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik protokol imzalandı - Son Dakika

Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet protokolü imzalandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında Beğendik beldesindeki sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri, Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilebilecek.

İmza protokolünü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan bakımevinin bölgeye hizmet verdiğini belirtti.

Belediye olarak iş birliğine açık olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Bu tesisi bölge olarak hep birlikte kullanacağız. Keşan olarak komşu ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ile bir bütünüz. Bölgemizde tüm canlıların sağlığı ve bakımı için işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Örnek ise iş birliği içinde sokak canlarını korumak amacında olduklarını dile getirdi ve protokolün hayırlı olmasını diledi.