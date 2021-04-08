Keşan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında memurlara yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Saat 11.00 sıralarında gerçekleştirilen imza programına; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Hukuk İşleri Müdürü Orkan Özkaya, Tüm Bel-Sen Edirne Şube Başkanı Bedri Kara ile yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nde görevli memurları kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, "Emekçilerimizin alın teri kurumadan haklarını almaları için çalışıyoruz. Şehrimizin yarınlarını birlikte hazırladığımız her bir mesai arkadaşımız bizim için çok önemli.Sözleşmemizin herkese hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Daha sonra söz alan Bedri Kara ise Keşan Belediyesi'nde görevli memurlar adına toplu iş sözleşmesi imzalamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, toplu iş sözleşmesinin başından sonuna kadar her türlü kolaylığı sağlayan Mustafa Helvacıoğlu'na ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür etti.