Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Keşan'dan kısa kısa

24.09.2022 14:30
Keşan'dan kısa kısa

Keşan Belediyesi iş araçları filosuna ekskavatör kazandırdı.

Keşan Belediyesi iş araçları filosuna ekskavatör kazandırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aracın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ekskavatörün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

3 yılda kiralamaya ödeyecekleri bedelle belediyenin ekskavatör sahibi olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Araç parkurumuzu yenilemeye, genişletmeye devam ediyor, ilçemize verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmayı sürdürüyoruz. Ekskavatörümüzü dere ıslahı, alt yapı çalışmaları, metruk yapı yıkımı, zemin düzenlemeleri, temel kazısı, kaldırım kırımı başta olmak üzere toprağın kazılması, hafriyatın yüklenmesi, ağır yükün kaldırılması ya da taşınması gibi birçok alanda kullanacağız."

Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çukur Çeşme Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hafta sonu mesaisine devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Ekiplerimizle Keşan'ımızın gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızı hemşehrilerimizin daha güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşaması için titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Tragger, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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