Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilcilerinden Başkan Özcan'a Ziyaret

Saat 14.00 sıralarında Keşan Belediyesi'ne gelen temsilciler Başkan Özcan tarafından makam odasında karşılandı.

Şirket İş Yeri temsilcileri Sedat Çıkıkçı, İsmail Karataş, Gülçin Altan ile diğer temsilcilerin katıldığı ziyarete; Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilcileri Kamil Tunca, Emre Gürel ile Murat Karavil de katıldı.

Şirket temsilcileri; Başkan Özcan'a ziyarette çiçek takdiminde de bulundu.

Ziyaretin seçim sonrası nezaket ziyareti olduğu belirtildi.

Başkan Özcan, göreve getirilen temsilcilere başarılar diledi.