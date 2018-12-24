Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilcilerinden Başkan Özcan'a Ziyaret
1 saat önce
Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi İş Yeri Sendika Temsilciliği seçimi sonrası göreve getirilen Beyaz Liste'nin temsilcileri, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.
Saat 14.00 sıralarında Keşan Belediyesi'ne gelen temsilciler Başkan Özcan tarafından makam odasında karşılandı.
Şirket İş Yeri temsilcileri Sedat Çıkıkçı, İsmail Karataş, Gülçin Altan ile diğer temsilcilerin katıldığı ziyarete; Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilcileri Kamil Tunca, Emre Gürel ile Murat Karavil de katıldı.
Şirket temsilcileri; Başkan Özcan'a ziyarette çiçek takdiminde de bulundu.
Ziyaretin seçim sonrası nezaket ziyareti olduğu belirtildi.
Başkan Özcan, göreve getirilen temsilcilere başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:17 Kaynak: Bültenler
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