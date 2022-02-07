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Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika

Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor

07.02.2022 14:43
Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, belediyede kurdukları İŞKUR Hizmet Noktası'na özgeçmişlerini bırakan 938 kişiden 125'ine iş bulunduğunu bildirdi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, belediyede kurdukları İŞKUR Hizmet Noktası'na özgeçmişlerini bırakan 938 kişiden 125'ine iş bulunduğunu bildirdi.

Özçınar, yaptığı yazılı açıklamada, iş arayanlar ile işverenler arasında iletişimi hızlandırdıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla kurulan başvuru noktasının istihdam köprüsü oluşturduğunu aktaran Özçınar, "Vatandaşlarımızı yaş, meslek, iş gücü, beceri ve iletişim bilgilerini alarak veri tabanına kaydediyoruz. İş ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile iş gücü ihtiyacı olan işverenlere ait oluşturulan veri tabanı sayesinde işçi-işveren iletişimini sağlıyor, istihdama katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın ekim ayından bu yana vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olduklarını bildiren Özçınar, şunları kaydetti:

"O günden bugüne 938 kişi iş başvurusunda bulundu. Bunlardan 125'i çeşitli iş kollarında işe yerleştirildi. 2022 ocak ayında 188 iş başvurusu yapılmış olup, 25 firma ile görüşmelerde bulunulmuştur. Keşan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iş sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmaları Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Keşanlı vatandaşlarımızın istihdamı bizler için çok önemli, bu anlamda kendilerine gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz."

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Mustafa Helvacıoğlu, İstihdam, İŞKUR, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika


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