Keşan Belediyesi istihdam noktasında girişimlerine devam ediyor

Sanayi Tipi Dikiş Kursu'nun ikincisi 60 kursiyerin katılımı ile başladı

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan sanayi tipi dikiş kursu 3 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayan ve 29 kursiyerin katıldığı ve 80 saat süren kursun birinci etabının tamamlanmasının ardından, ikinci etabı da 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle başladı.

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen Dikiş Kursu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde başlayan ikinci kursun başlama törenine; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Sosyal Hizmet Müdürü Nergis Mustafapaşa ve Mustafa Kemal Paşa Muhtarı Bayram Ali Kalfalar katıldı.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, istihdam seferberliği adı altında başlatmış olduğumuz meslek kurslarına Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'müzde devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine 60'a yakın kursiyerimizi tekstil sektörüne hazırlamak üzere bir aradayız. 60 kursiyerimiz ile ikinci kursumuza başladık. 15 gün boyunca kurslarımız devam edecek. Bu altyapıyı oluşturduktan sonra bölgemizde tekstil sektöründe çok acil ihtiyaç olan istihdam noktasında kursiyerlerimizi tekstil firmaları ile buluşturacağız. Hem bölgemizin istihdamına katkı sağlayacağız hem de kursiyerlerimize ekonomik olarak destek sağlamış olacağız. Kaymakamlığımızın, belediyemizin, ticaret odamızın, milli eğitim müdürlüğümüzü, muhtarlığımızın, halk eğitimin, sosyal hizmetler müdürlüğü ve İŞKUR olarak bu işi dertlenerek sorumluluk aldık. Bu sorumluluk çerçevesinde inşallah kurslarımızı başarı ile sürdürmeyi planlıyoruz. 2022'de bölgemizde yaklaşık 500'e yakın istihdam açığı olduğu bilinen bu sektörde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugünde 60'a yakın kursiyerin katıldığı kursumuzu ziyarete geldik. Keşan Halk Eğitim Merkezi'mizde 24 kursiyerimiz sertifikasını aldı. Onları sektör ile buluşturacağız. Şimdi ise kursa katılan 60 kursiyerimizi inşallah önce eğiteceğiz sonra da istihdam edeceğiz. Kursumuz hayırlı olsun. Burada emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim." dedi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ise kursun hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaları arından kurs başladı.

Törene katılanlar ise daha sonra Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nde devam eden diğer kursları da ziyaret etti.