EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek - Son Dakika

EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek

07.03.2021 15:11

Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecekEDİRNE'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadına şiddet gösteren personelin belediyedeki işine son verileceğini bildirerek, kadın çalışanların da 8...

Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek

EDİRNE'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadına şiddet gösteren personelin belediyedeki işine son verileceğini bildirerek, kadın çalışanların da 8 Mart Pazartesi günü izinli olacağını söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı. Helvacıoğlu, alınan kararla kadına şiddet gösteren belediye personelinin iş akdine son verileceğini bildirdi. Helvacıoğlu ayrıca 8 Mart Pazartesi günü belediyede çalışan kadın personelin idari izinli sayılacağını ifade ederek, şehir içi minibüsler ile taksilerde de kadınlara yüzde 50 indirim uygulanacağını kaydetti.

KADIN PERSONELE İZİN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sözde değil, özde kutlamak istediklerini belirten Helvacıoğlu, 'Bu anlamda birkaç sürpriz hazırladık. İlk olarak, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odamız, 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifimiz ve belediyemiz iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saat 08.00'den akşam 20.00'ye kadar şehir içi minibüslerimiz ve taksilerimiz yüzde 50 indirim uygulayacak. Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden siz değerli kadınlarımıza bir sürprizimiz daha var; Bugünden itibaren, kadına şiddet gösteren belediye personelinin iş akdine son vererek, Türkiye'de örnek bir uygulama başlatıyoruz. Huzurun ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olan değerli kadınlarımız, son olarak kadın personelimizi de unutmadık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan tüm kadın personelimizi bugünü doya doya yaşasınlar, kendilerini daha da özel hissetsinler diye izne gönderiyoruz. Kıymetli kadınlarımız, sizlerin sahip olduğu her hakkın, milletimizin tüm fertleri için büyük bir güven kaynağı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygularla, başta Keşan'ımızın ve ülkemizin olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, her birinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum' dedi.

EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek
EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek
EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek
EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek

Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Kadınlar Günü, Keşan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Keşan Belediyesi, kadına şiddet gösteren personelin işine son verecek - Son Dakika


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