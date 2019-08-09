Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesi kapalı otoparkı bayramda ücretsiz hizmet verecek
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Keşan Belediyesi kapalı otoparkı bayramda ücretsiz hizmet verecek

1 saat önce

Keşan Belediyesi Kurban Bayramı süresince, 11-12-13 ve 14 Ağustos tarihlerinde Keşan Belediyesi Kapalı Otoparkı'nın vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Keşan Belediyesi kapalı otoparkı bayramda ücretsiz hizmet verecek, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bayram süresince kapalı otoparkımızı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Bu da bizim vatandaşımıza bir bayram hediyemiz olsun. Vatandaşlarımızı bayram süresince otoparkımızı ücret ödemeden kullanabilir." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
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