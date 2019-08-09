Keşan Belediyesi kapalı otoparkı bayramda ücretsiz hizmet verecek
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Keşan Belediyesi Kurban Bayramı süresince, 11-12-13 ve 14 Ağustos tarihlerinde Keşan Belediyesi Kapalı Otoparkı'nın vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bayram süresince kapalı otoparkımızı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Bu da bizim vatandaşımıza bir bayram hediyemiz olsun. Vatandaşlarımızı bayram süresince otoparkımızı ücret ödemeden kullanabilir." dedi.
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