Keşan Belediyesi kapalı otoparkı bayramda ücretsiz hizmet verecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bayram süresince kapalı otoparkımızı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmete sunacağız. Bu da bizim vatandaşımıza bir bayram hediyemiz olsun. Vatandaşlarımızı bayram süresince otoparkımızı ücret ödemeden kullanabilir." dedi.