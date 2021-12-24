Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi açıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı.

Demircan, Keşan Belediyesi yerleşkesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada Edirne'nin köklü bir tarih ve kültür kenti olduğunu söyledi.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış tarih ve kültür kenti olduğunu belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise sanat ve kültüre değer vermeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, Demircan ve beraberindekiler eğitim sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Nihal Atsız Kütüphanesi ve Selim Sesler Tiyatro Salonu'nu da gezen Demircan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demircan ve protokol üyeleri burada sunulan tiyatro gösterisini de izledi.

Keşan bezinden yapılan yelek ve kasketi Demircan'a hediye eden Helvacıoğlu, "Keşan bezi Karadeniz bölgesinde kullanılan bir kumaş. Bizde isim benzerliğinden dolayı bunu kullanmak istedik. Kadın kooperatiflerimiz kasket ve yeleğin üretimini yapacak." dedi.

Demircan, yeleği giyip, kasketi taktıktan sonra, hediyeler için teşekkür etti.

Açılışa AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk,Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.