Keşan Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Keşan Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapıldı.

Belediyedeki toplantı öncesi masalara Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a destek amacıyla Azerbaycan ve Türk bayrakları konuldu.

Helvacıoğlu, Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini ve askerleri hedef alan saldırılarını kınadıklarını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün milletimizin dayanışma iradesini güçlü bir şekilde bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmelidir. Her zaman olduğu gibi anavatanımızdan ayrı tutmadığımız can Azerbaycan'ın, bu haklı davasında yanında olmaya devam edeceğiz. Halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmayı da sonuna kadar destekliyoruz.

Bu düşüncelerle vatanları uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Allah Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Daha sonra mecliste gündem maddeleri görüşüldü.