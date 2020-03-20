Keşan Belediyesi, meydanda bulunan bankları söktü - Son Dakika

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Keşan Belediyesi, meydanda bulunan bankları söktü
6 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.
Yetkililerin yaptığı tüm uyarılarına rağmen evlerinde durmayan vatandaşların oturmaya devam etmeleri üzerine meydanlarda bulunan banklar, belediye ekiplerince sökülerek bulundukları yerlerden kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda işlemlere başlayan ekiplerin bankları sökmeleri sırasında dahi bazı vatandaşların hala banklara oturmaya devam ettikleri, sonrasında da çevredeki duvarların üzerine oturmaya çalıştıkları gözlendi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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