Keşan Belediyesi, mücavir alanlarda sezon öncesi çalışmalara başladı - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal: "Yaz sezonunda özlenen suyu Erikli'ye götüreceğiz"

Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, 26 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, mücavir alanlarda sezon öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Erikli Sahili'nde yaşanan su sıkıntısını çözecek olan Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

"Mücavir alanlarda planlamalarımızı yaptık"

Sezon öncesinde mücavir alanlarda gereken çalışmalara başladıklarını belirten Günsal, "Şu anda tüm planlamalarımızı yaptık. Yalı Caddesi delinatörler ile ortadan ikiye bölünüyor. Bu uygulamamız ile trafiğin rahatlamasını sağlayacağız. Sahillerimizde de çim çit uygulamasını hayata geçiriyoruz. Çöp konteynerlerinin etrafı yeşil örtü ile kapanacak. Kötü görüntüyü bu uygulama ile ortadan kaldırıyoruz. 10 Mayıs'a kadar bu işi tamamlamış olacağız. Etrafa atılan dal-budakları temizliyoruz. Diğer yandan da tırpan ve ağaç budama çalışmalarına başladık. Çevre düzenlemesi için çiçek ekimi yapılıyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde sahillerimizde kum temizliğine başlayacağız."

"Yaz sezonunda özlenen suyu Erikli'ye götüreceğiz"

Erikli Sahili'nde yıllardan beri yaşanan su sorunun çözecek olan Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşi'nde çalışmaları hızla devam ettiğini ifade eden Bülent Günsal, şunları söyledi: "Erikli'de yaz aylarında yıllardır temiz su temininde sıkıntı yaşanıyordu. Bu sorunun çözümü için Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla harekete geçildi. Çalışmaların başlamasının ardından süreç devam ediyor. Projemiz; Kocaali'de bulunan kuyulara enerji nakil hattı yapılması, su depoları, paket arıtma tesisi yapılması, Erikli köyünde yapılacak olan su deposuna kadar terfi hattı yapılması, akabinde de Erikli Sahili'ne yeni içme suyu şebeke hattı yapılması işlerini kapsıyor. Büyük bir proje. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir hat söz konusu. Zor koşulları aşarak vatandaşımıza temiz su getirmek için çalışıyoruz. Proje kapsamında şehir içerisinde şebeke bağlantıları da yapılacak. Yaz sezonunda özlenen suyu Erikli'ye götüreceğiz."