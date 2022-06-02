Keşan Belediyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Saat 10.30'da başlayan tatbikatta, oluşturulan senaryo gereği depremin habercisi olan sirenler çalındı ve Keşan Belediyesi'nde bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu dahil personel ile vatandaşlar herkes bulundukları yerde güvenlik tedbiri aldı.

Deprem sarsıntısının bitmesinin ardından belediye binası içerisindekiler; AFAD, KEDAK ve Turkuaz Arama Kurtarma, İtfaiye ve Zabıta müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ve yönlendirmeler ile bina dışına tahliye edildi.

Tahliye sonrası, ekipler tarafından meydanda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu bilgilendirmeler sonrası konuşan ve depremin bir hayat gerçeği olduğunun altını çizen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Deprem tatbikatlarında herkes çok gerçekçi şekilde hareket edilmeli. Çocuğumuza, eşimize, sevdiklerimize sahip çıkmak istiyorsak deprem gerçeğinin bilinciyle duyarlı şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Deprem ve doğal afetler konusunda bilinçli olmak zorundayız, başka şansımız yok. Deprem tatbikatlarında bazen 'Bitse de gitsek' diyebiliyorsunuz. Aklınızda; işiniz, çocuğunuz, ödemeleriniz, imzanız, çekiniz olabiliyor. Deprem gerçekten olduğunda aklınızdaki soru ve sorunların ne kadar önemsiz hale dönüşebileceğini hayal edin. Bizi çevremizdeki kimse kurtarmayacak! Edirne'den, Şarköy'den, Malkara'dan, Gelibolu'dan ilk anda kimse gelemeyecek, çünkü onlar da aynı bölgede yer aldığı için kendi başlarının çaresine bakacaklar. AFAD Keşan, KEDAK, Turkuaz Arama Kurtarma ve Belediyemiz, dönemimizde güzel işbirliklerine imza atıyorlar. AFAD Keşan'da kuruldu. İlçelerde bunun örneği yok. Ankara, AFAD konusunda aynı bir il gibi bize destek veriyor." dedi.

Doğal afet ve deprem konusunda; AFAD ve KEDAK ile Turkuaz Arama Kurtarma derneklerine vatandaş ve kurumlar olarak yardımcı olunması gerekliliğinin altını çizen Helvacıoğlu, "Önümüzdeki yıl Deprem Haftası'na kadar yani 7 Mart'a kadar, Yeni Mahalle'de; AFAD, KEDAK, Turkuaz Arama Kurtarma, İtfaiye'nin birarada olduğu Doğal Afet Yönetim Organizasyon Binası'nı kuracağız. Orada 24 saat esasına göre her an hazır durumda ve tetikte olacak bir sistem yapılanması gerçekleştireceğiz. Formalite şekilde değil gerçek şekilde tatbikatlar yapmalıyız. Çünkü söz konusu hem kendi canımız hem de sevdiklerimizin canı. Kurumlarımıza ve STK temsilcilerimizin çabalarına destek olalım, kulak verelim. En bilinçli kesimlerden biri olan Keşan Belediyesi olarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Belediye olarak, çalışanlar olarak, esnaf olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Deprem olmayacak gibi düşünüyor ve yaşıyoruz, ama yanılıyoruz, deprem olacak. Belki 1 saat sonra, belki 1 yıl, belki 10 yıl sonra. Japonya'dakiler gibi bilinçli olmalıyız. Deprem oluyor, burnu kanayan bir kişi bile yok. Çünkü bilinçli hareket ediliyor. Ebeveynleri olarak çocuklarımıza da doğal afet ve deprem bilinci aşılamalıyız. Bizler belediye olarak görevimiz sadece yol ve kaldırım yapmak değil. Deprem bilinci oluşturulması konusunda da vatandaşımıza karşı görevimiz var." şeklinde konuştu.

Deprem tatbikatı başarılı şekilde sona erdi.