Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Keşan'dan kısa kısa

17.08.2022 16:22
Keşan'dan kısa kısa

Keşan Belediyesi'nde "gelecek vizyonu" toplantısı yapıldı.

Keşan Belediyesi'nde "gelecek vizyonu" toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve proje ekipleri belediyede düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda Keşan'ın geleceğini şekillendirecek proje ve şehir gelişim fikirleri konuşuldu.

Helvacıoğlu, otobüs terminalini ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret etti.

Helvacıoğlu, vatandaşlarla sohbet etti talepleri dinledi.

Otobüs terminalleri şehirlerin aynası olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Biz de Keşan Belediyesi olarak Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde yaptığımız düzenlemeleri bu kapsamda çok önemli buluyor ve çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Asfalt zemini, otobüs peron ve taksi ile özel araç park yeri düzenlemeleriyle esnafımızın ve yolcularımızın da beklentilerini alarak çok güzel bir iş ortaya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da çöp konteynerleri temizleniyor

Keşan Belediyesi ekiplerince ilçedeki çöp konteynerleri yıkanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan'ın daha temiz bir şehir olması için ilçedeki temizlik çalışmalarını itinayla sürdüğü belirtildi.

Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracının gece gündüz demeden şehrin tüm bölgelerinde çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmamız sayesinde çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, görüntü kirliliği ve koku oluşumunu engellerken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçmiş oluyoruz. Çöp konteyneri yıkama işlemlerimiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde artarak devam edecek."

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'dan kısa kısa - Son Dakika

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