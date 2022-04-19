Keşan Belediyesi'nden 100. yıla özel pul…

4 görselden oluşan özel tasarım pullar, 19 Nisan 2022 Salı günü teslim alındı.

Keşan'ın simgesel yapılarından olan yel değirmenleri, Hersekzade Ahmet Paşa Camii; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 100. yıl logosu görsellerinin yer aldığı pulların hazırlanması ile ilgili PTT Keşan Şubesi Müdürü Sebahattin Kazan ve PTT Edirne Başmüdürlüğü'nden Pazarlama Sorumlusu Hasan Akartuna Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile görüştü.

Başkan Helvacıoğlu, misafirlerini Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün ile makam odasında ağırladı.

100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bastırılan pullarımızı tüm belediye gönderilerinde kullanarak Keşan tarihimize bir kez daha not düşeceklerini belirten Helvacıoğlu, "100. yılın anısına ayrı bir anlam katmak istedik. Şehrimizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmamıza bastırılan pullar bir vesile olacak. Keşan'ımızı temsil eden tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran görsellerin bastırıldığı özel tasarım posta pullarımız, dünyanın ve ülkenin çeşitli yerlerine gönderilen posta gönderilerinde kullanılacak. Böylelikle pulların üzerindeki fotoğraflar ile kentin tanıtımına katkı sağlanacak. Basılan pullar hatıra amaçlı olmasının yanında resmi yazışmalarda ve gönderilerde posta pulu olarak da kullanılabilecek." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ı ilklerle tanıştırmaya devam ettiklerini, 100. yılında geleceğe bırakılan güzel ve anlamlı bir hediye oluşturduklarını belirterek, katkı sağlayan PTT yöneticileri başta olmak üzere ilgililere teşekkür etti.