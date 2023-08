Keşan Belediyesi'nden 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü etkinliği

Saat 12.00'de başlayan etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler, STK temsilcileri, basın mensupları ve öğrenciler ve birim amirleri katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Keşan Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Nural söz aldı ve etkinlik yapılan alanın geçen yıl açıldığını bildirerek şunları söyledi: "Keşan Belediyesi olarak sokakta yaşayan can dostlarımızı önce topluyoruz, kısırlaştırıp gerekli bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplenen olmazsa sokak hayvanlarını yine aldığımız noktaya geri bırakıyoruz. Çünkü kanun bunu gerektiriyor. Yaşadığımız dünya sadece bize ait değil. Kedisinden köpeğine kuşuna kadar tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Yaşamaları için yardımcı da olmalıyız. Sokaklarda zor şartlar altında yaşayan hayvanların mümkün olduğunca şartlarını iyileştirmemiz gerekli. Kapımızın önüne bir kap su bir kap yemek koymamız onlar için çok önemli bir yardım şekli. Çocuklarımızın hayvan sahiplenmesini istiyoruz. Çünkü hayvanlarla birlikte yaşamak çok güzel bir şey. Hayvanları sadece bir gün değil her gün hatırlayalım." dedi.

Nural'dan sonra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kürsüye geldi.

Çevreyi ve hayvanları korumanın herkesin sorumluğu olduğunu kaydeden Mustafa Helvacıoğlu, "Çocuklarımızın her birinin çok iyi hayvansever olduğunu biliyoruz. Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sokak Hayvanları Günü olarak kutlanıyor. 4 Nisan tarihi; bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, bizlerle aynı havayı soluyan sevimli dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması ve kalıcı mutluluklarının devamının sağlanmasının önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Evlerimizde, okullarımızda, sokaklarımızda sokak hayvanlarını korumalı onların daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için mücadele etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Keşan Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'de örnek belediyelerden olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti: "Şu an içinde bulunduğumuz geçici bakımevini geçen yıl açmıştık. Keşan Belediyesi olarak sokak hayvanlarının bakımı, aşısı, rehabilitesi, kısırlaştırılması bizim sorumluluğumuzda. Herhangi bir olumsuzlukta anında müdahale edebilen bir müdürlük yapısına kavuştuk. Özverili çalışmalarından dolayı tüm Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor ve başarılarından dolayı kutluyorum. Hayvanlar insana huzur veren canlılar. Keşan Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza kulübeler yaptık. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evini hazırladık. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle beraber olumlu işlere imza atıyoruz. Hayvanları sevmenin insana her türlü rahatlık ve huzur verdiğini görüyoruz. Keşan'da 6 bin civarı sokak ve evcil hayvan sayımız var. Hepsinin bakıma ihtiyacı var. Onlar bizim canlarımız. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmak her birimizin hem insani hem vicdani görevidir. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde hayvan dostu kent Keşan'dan bir nebze olsun farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı her gün koruyabilmek inancımla tüm hemşehrilerimizden duyarlı olmalarını bekliyoruz"

Her okulun ve sokağın bir sokak hayvanı olması için Keşan Belediyesi olarak kulübe dahil olmak üzerlerine düşen görev ne varsa yapmaya hazır olduklarına dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu, konuşmasının sonunda bakımevinde bulunan hayvanların sevgi, ilgi ve şefkat için ziyaret beklediklerinin de altını çizdi.

Etkinlik geçici bakımevinde bulunan hayvanların ziyaret edilmesiyle sürdü.