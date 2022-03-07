Keşan Belediyesi'nden arıcılık ve bal sektörüne tam destek - Son Dakika
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Keşan Belediyesi'nden arıcılık ve bal sektörüne tam destek

Keşan Belediyesi'nden arıcılık ve bal sektörüne tam destek

07.03.2022 17:19

Helvacıoğlu: "Korudağ balının markalaşması ve bölge ekonomisine destek için hemşehrilerimizin yanındayız"

Arıcılık ve Bal ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere 2 otobüs fuara gönderildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 4 – 5 – 6 Mart 2022 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Arıcılık Fuarı için hafta sonu boyunca bölgemizde bal sektöründe faaliyet gösteren Keşan Bal Üreticiler Birliği ve Halk Eğitim Merkezi'nde Arıcılık Kursu gören kursiyerleri 5 ve 6 Mart'ta Arıcılık Fuarı'na 75 vatandaşı gönderdi.

Keşan Belediyesi, arıcılık ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek üzere yola çıkan vatandaşların yanındaydı.

Arıcılık Fuarı için yola çıkan vatandaşları uğurlayan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Arıcılık sektörü ile ilgilenen vatandaşlarımızın gelişmeleri takip etmek ve çalışmalarına vizyon katmak üzere İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022 Arıcılık Fuarı'na Keşan Belediyesi olarak iki otobüs ile destek verdik. Bölgemiz için çalışan ve emek harcayan herkese destek olan bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz. Belediyemizce desteklenen ve projelendirilen Korudağ Balı'nın coğrafi işaret yolculuğuna bölgemizdeki arı yetiştiricileri ve bal üreticilerimiz ile çalışmalara başladık. Keşan'ımızın yöresel değerlerine sahip çıkmak ve gelişmesini sağlamak için fuarlarımıza katılıyoruz."

Kaynak: Bültenler
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Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul, Haliç, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi'nden arıcılık ve bal sektörüne tam destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan Belediyesi'nden arıcılık ve bal sektörüne tam destek - Son Dakika
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