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Keşan Belediyesi'nden Dünya Hareketlilik Günü Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika

Keşan Belediyesi'nden Dünya Hareketlilik Günü Yürüyüş Etkinliği

21.09.2021 15:11
Keşan Belediyesi'nden Dünya Hareketlilik Günü Yürüyüş Etkinliği, System.String[]

Keşan Belediyesi tarafından Dünya Hareketlilik Günü nedeniyle 21 Eylül Salı günü bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Saat 08.30'da başlayan etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Tahir Özçınar ve Ali Ünal ile yaklaşık 100 Keşanlı katıldı. Yürüyüşe katılanlara Keşan Belediyesi tarafından battaniye ve şal hediye edildi.

Yürüyüş öncesi konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yürüyüşe katılanlara günaydın diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü."Kıymetli hemşehrilerim;herbirinize günaydınlar diliyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şu an Keşan Kent Ormanı'ndayız…Dünya Hareketlilik Günü'nde fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için bugün önemli bir etkinlik oluşturduk.Günlük fiziksel aktiviteye ilgi ve alakayı özendirmek için vatandaşlarımızla bir aradayız.

Değerli hemşehrilerim; biliyorsunuz ki; fiziksel aktivite sağlık için oldukça önemli. Fakat fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyimiz ne yazık ki yetersiz. Giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzını benimsiyoruz.

Bu hareketsiz yaşam tarzı da toplumda birçok kronik hastalıklara neden oluyor.B akın sizlerle önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum; fiziksel hareketsizlik,dünya genelindeki ölümlerin, dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiş. Bu kapsamda bizim önceliğimiz Keşan'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığıdır. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli

Bu nedenle;sizlerin de takip ettiği üzere; Keşan'ımızda günlük fiziksel aktiviteleriteşvik edecek ve aktivite yapılmasına olanak sağlayacak birçok çalışmayıhayata geçiriyoruz.

Bisiklet yolları, modern yürüyüş kaldırımları,sertifikalı egzersiz eğitimleri, bisiklet ve yürüyüş günleri,otomobilsiz kent günleri ve daha birçok çalışma ilebu konuyu dert edinen bir belediyeniz olduğunu bilin istiyoruz.

Kıymetli hemşehrilerim, kısacası bizler; bugün olduğu gibi Keşan'ımızda yeterli düzeyde hareket sıklığını arttırmak için de çalışıyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime sesleniyorum…Bugün olduğu gibi, yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz.

Biliyoruz ki; günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır.

Keşan Belediyesi olarak sağlıklı bir nesil yetiştirmek içinelimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

İşte bu yüzden; "Sağlıklı Kal Keşan" diyoruz. Bu önemli etkinliklerimizin farkındalık oluşturmaya vesile olmasını diliyoruz. Bugün farkındalık oluşturmak içinbizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından Kent Ormanı'nda katılımcılar tarafından yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Önümüzdeki günlerde canlı yayında yürüyüşe katılan vatandaşlar arasından yapacağımız çekiliş ile 2 hediye bisikletin de sahipleri belli olacak.

Mustafa Helvacıoğlu, Bisiklet, Ali Ünal, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi'nden Dünya Hareketlilik Günü Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan Belediyesi'nden Dünya Hareketlilik Günü Yürüyüş Etkinliği - Son Dakika
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