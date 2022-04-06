Keşan Belediyesi'nden duyarlı vatandaşlara çevreye duyarlı hediye - Son Dakika
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Keşan Belediyesi'nden duyarlı vatandaşlara çevreye duyarlı hediye

06.05.2022 17:42

Keşan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında her çarşamba günü evlerde biriktirilen, kağıt, plastik ve metal ambalaj atıklarını topluyor.

Evlerinde biriktirdikleri ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırmak için 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Keşan Belediyesi'ne teslim eden Nurdan Demir ve Hamdiye Kocamanoğlu'na çevreye duyarlı şekilde yine atık geri dönüşüm malzemelerinden üretilen abajurları hediye etti.

Bisiklet jantı, zinciri ve dişlisi, su borusu, çuval ipliği, süpürge sapı kullanılarak Keşan Belediyesi'nde üretilen abajurları duyarlı vatandaşlara hediye eden Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, vatandaşların biriktirdikleri ambalaj atıklarını geleceğe temiz bir çevre bırakılmasına katkı sağlanması amacıyla Keşan Belediyesi'ne teslim edebileceğini bildirdi.

Etkinlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Erhan Başaran ile Çevre Mühendisi Buse Orhun da yer aldı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi'nden duyarlı vatandaşlara çevreye duyarlı hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan Belediyesi'nden duyarlı vatandaşlara çevreye duyarlı hediye - Son Dakika
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