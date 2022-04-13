Keşan Belediyesi'nden en güzel bahçe ve balkon yarışması - Son Dakika
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Keşan Belediyesi'nden en güzel bahçe ve balkon yarışması

Son Güncelleme: 13.04.2022 17:27

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması"na vatandaşların rengarenk balkon ve bahçe düzenlemeleri ile büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Keşan Belediyesi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün koordinesinde, ilçedeki yeşil dokuyu çoğaltmak, vatandaşlarda çevre bilinci ile sevgisini artırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak, vatandaşların çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla en güzel bahçe ve balkon yarışması düzenledi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin balkon veya bahçe resimlerini en az 3 adet olacak şekilde olabildiğince farklı açılardan fotoğraflayarak İnstagram üzerinden "@kesanbelediyesi" etiketiyle paylaşmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü olarak açıklandı.

Yarışmada 1.'ye berjer ve kahve sehpası takımı, 2.'ye kahve makinası, 3.'ye de kahvaltı takımı hediye edilecek.

Yarışmada Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi Sorumlusu Pelin Sençper Biçer ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik'ten oluşan jüri; balkon ve bahçeler; mekanın genel tasarımı, mekanın estetik görünüşü ve bakımlılığı, mekanın işlevselliği, bitki kompozisyonu, kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının uygunluğu, geri dönüşebilen ya da tekrar kullanım olarak değerlendirilen materyallerin birbiriyle uyumlu kullanımı açısından değerlendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve yarışma koşullarına Keşan Belediyesi'nin www.kesan.bel.tr internet sitesindeki "Yarışmalar" bölümünden ulaşılabiliyor.

Yarışmayla ilgili açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, balkon ve bahçelerin ev ve insan yaşamında büyük önemi olduğunu dile getirerek, rengarenk çiçeklerle donanmış balkonlar ile bahçelerin şehrin kent dokusunu güzelleştirdiğini görsel olarak da hemşehrilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Helvacıoğlu, "Doğayı evlerimizin balkonları ile bahçelerinde yaşatarak Keşan Belediyesi olarak yeşili korumaya öncülük ediyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz yarışmamıza tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Keşan'ımızın doğa ve çevre konusundaki hassasiyet farkını ve duyarlılığını da göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Keşan Belediyesi'nden en güzel bahçe ve balkon yarışması - Son Dakika


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