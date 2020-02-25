Keşan Belediyesi'nden kadınlara pilates kursu - Son Dakika

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; sabah 09.30, akşam 18.30 saatlerinde Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen pilates çalışmalarına 300 Keşanlı kadın katılıyor.

Kursu veren Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü personeli Mürüvvet Buruk, insanın çocukluğundan yaşlılığı süresince büyüyen gelişen bir varlık olduğunu belirterek "Pilates her yaş grubuna göre hitap eden bir spordur. Sağlıklı yaşamayı tercih edenler rahatlıkla bu egzersiz metodunu uygulayabilirler. Pilates vücuttaki duruş bozukluklarını düzenler, direncini arttırır, kişiyi psikolojik olarak rahatlatır. Mutluluk hormonu salgılamasına yardımcı olur, kilo vermeye yardımcı olur, vücudun dengesini sağlar." şeklinde konuştu.