Keşan Belediyesi'nden küçük bedenlerin anlamlı davranışına destek - Son Dakika

Keşan Belediyesi'nin 3 Kasım Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı Keşan Belediyesi tarafından açılan Sosyal Hizmet Çadırı'na gelerek kendisinin kullanmadığı oyuncak ve giysileri yetkililere teslim eden Sevgi Anaokulu öğrencisi Serhan Onar'ın örnek davranışı okulunda yeni bir kampanyanın başlamasını sebep oldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Onar'ın bu davranışını ödüllendirmek için 12 Kasım Cuma günü Sevgi Anaokulu'na giderek burada Serhan ve okul arkadaşlarına hediye dağıtarak teşekkür etmişti.

Serhan'ın bu davranışı okuluna örnek oldu.

Sevgi Anaokulu öğrencileri ihtiyaç fazlası eşyaları ve oyuncaklarını toplayarak, 14 Aralık 2021 Salı günü Sevgi Anaokulu'nda Keşan Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir'e teslim etti.

Akdemir, Serhan'ın girişimiyle ve arkadaşlarına örnek olması ile başlayan bu kampanyaya teşekkür ederek, "Sevgi Anaokulu öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere bu kampanyaya destek verdikleri için Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu adına teşekkür ederim" dedi.