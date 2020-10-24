Keşan Belediyesi'ne girişte HES kodu zorunluluğu - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağı duyuruldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hizmet binasında önlemleri arttıran Keşan Belediyesi'ne, pazartesi gününden itibaren HES Kodu sorgulanarak girilebilecek. Keşan Belediyesi hizmet binası girişinde ateşi ölçülecek ve maskeleri kontrol edilecek vatandaşlar, HES kodu sorgulandıktan sonra içeri alınacak. Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız ve çalışanlarımız, 26 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren görevlilere HES kodunu okutarak iş ve işlemleri için hizmet binamıza giriş yapabilecek. Çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Söz konusu tarihten itibaren hizmet binamıza HES kodu olmadan giriş yapılamayacaktır. Hem kendi hem de yakınlarımızın sağlığı için lütfen maske takalım, kurallara uyalım ve hijyene dikkat edelim" denildi.