Keşan Belediyesi'nin geleneksel iftarları 6 Nisan 2022'de başlıyor

Ramazan coşkusu ve sevincinin doyasıya yaşanacağı Keşan Belediyesi'nin ilk iftarı, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nda düzenlenecek.

8 Nisan 2022 Cuma günü Keşan Belediyesi'nin iftarı Yenimescit Mahallesi'nde olacak ve Yenimescit Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

13 Nisan 2022 Çarşamba günü ise Keşan Belediyesi İzzetiye Mahallesi'ndeki meydanda iftar verecek.

Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren kutsal bir ay olduğunu belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, her yıl düzenledikleri iftar programlarına, vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Mübarek Ramazan Ayı'nda kurduğumuz iftar sofralarına vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor ve onlarla bu Ramazan'da da birlik ve beraberlik içerisinde orucumuzu açacağız. Ramazan, birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir huzur ayıdır. Ramazan bolluk, bereket ve paylaşmak demektir. Bizim amacımız bolluğu, bereketi ve paylaşmayı hep birlikte yaşamak. Tüm hemşehrilerimizi gönül sofralarımıza davet ediyoruz." dedi.

Hava koşullarının uygunluğuna göre iftar planlamasına devam edilecek.