Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Andaç Gedik ise etkinliği düzenleyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 'na teşekkür ederek, Keşan Belediyesi'nin güzel etkinliklere bir yenisi eklediklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika › Güncel › Keşan Belediyesi'nin 'Kalbinle Gel' etkinliği beğeni topladı - Son Dakika

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