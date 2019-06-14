Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesi'nin "Karne Partisi"ne öğrencilerden büyük ilgi…
Son Dakika Güncel Haber

Keşan Belediyesi'nin "Karne Partisi"ne öğrencilerden büyük ilgi…

4 saat önce

Keşan Belediyesi ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesi nedeniyle düzenlenen "Karne Partisi", 14 Haziran 2019 Cuma günü gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi'nin

Saat 16.15 sıralarında başlayan Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'naçocuklar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Partide konuşan Helvacıoğlu, daha önceki yıllarda Keşan Belediye eski başkanı Mehmet Özcan'ın çocuklara makamında karne hediyesi verme geleneğini bu yıl bir partiye dönüştürdüklerini ve böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu etkinlikte DJ Çağdaş-Çağlar Kolukısa müzikleri ile sizleri coşturacak ayrıca size çeşitli hediyeler takdim edeceğiz. Hepinizi kutluyor ve iyi tatiller diliyorum. Ayrıca bu partimize katılan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Kolukısa kardeşlerin müzikleri eşliğinde öğrenciler coşarken kendilerine sandviç, meyva suyu, kalem, şapka ve dondurma hediye edildi.

Öğrenciler bu etkinlik nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
Kolukısa, Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni! MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:41:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keşan Belediyesi'nin "Karne Partisi"ne öğrencilerden büyük ilgi…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]