Keşan Belediyesi'nin spor etkinliği başladı - Son Dakika

Konuyla ilgili yapılan açıklamada hafta için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 08.45-10.00 saatleri arasında Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ndekietkinlik 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 09.00'da başladı.

Etkinlik öncesi konuşan Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik şunları söyledi "Pandemi nedeniyle bir süre ara verdiğimiz Aktif Ol Zinde Kal Egzersizlerimize tekrar start veriyoruz. Mürvet hocamız eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne gelen vatandaşlarımızla egzersizlerimize başlayacağız. Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri saat 09.00-100 saatleri arasında bu etkinliğimiz devam edecek. Spor alanlarımızda bakım onarım ve tadilatlar devam ediyor. Bu tadilat ve onarımlar bittikten sonra Kapalı Spor Salonu'muzda, statta da etkinliklerimiz olacak. Aynı zamanda yelken etkinliklerimize de başlayacağız. Erikli'de Yelken Kulübü'nde hazırlıklarımız tamamladık. Orada da windsurf eğitimlerine başlamış bulunmaktayız. Bu eğitimlere katılmak isteyen Kültür Müdürlüğü'müze ve Erikli deki Yelken Kulübümüze kayıtlarını yaptırabilirler. " dedi.

Gedik'ten sonra söz alan Buruk'da, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma buradayız. Uraya gelemeyenlerde ekran başından sosyal medya hesaplarımız takip ederek bizlere evlerinde katılabilirler. Mutlu kalın hareketesiz kalmayın ama her zaman sporla kalın" şeklinde konuştu.

Daha sonra etkinliğe katılan 35 kadın Mürvet Buruk eşliğinde yaklaşık 1 saatlik egzersiz çalışmasını gerçekleştirdi.

Kadınlar da bu çalışmaların yeniden başlamasından mutluluk duyduklarını belirterek Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.