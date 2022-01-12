Keşan Belediyesi olumsuz hava koşullarında da can dostların yanında oldu

Keşan Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Ekipler Keşan Merkez ile Erikli, Yayla ve Danişment sahillerindeki sokak canlılarına da beslenmeleri için mama dağıtımında bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yağan kar yağışı ve soğuk nedeniyle sokaklardaki canların açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek "Bizler de Keşan Belediyesi olarak canlarımıza Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü'müzün personeli aracılığıyla mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı da bu havalarda çevresindeki sokak canlarına değer vermeye ve onları beslemeye davet ediyorum. Onlar da bizim." dedi.