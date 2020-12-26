Keşan Belediyesi personelinde vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, belediye personelinde görülen koronavirüs vakasını sıfırladıklarını belirtti. Uslu, belediye binasına HES kodu ile girişlere izin verildiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu söyledi.

Keşan Belediye'sinde daha önce 80'e yakın personelde koronavirüse rastlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli şoför Serkan Yıldırım hayatını kaybetti. Bu nedenle vaka sayılarının düşmesi için hem kentte hem de belediyede sıkı tedbirler alındı. Tedbirler sayesinde belediyede vaka sayısı sıfırlanırken, ilçede de azalma kaydedildi. Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, belediyede uzun süredir sistemli bir şekilde uygulanan tedbirlerin olumlu sonuç verdiğini ve personelde vaka sayısının dün itibariyle sıfıra indiğini bildirdi.

'SIFIR VAKAYIZ'Başkan Yardımcısı Uslu, koronavirüs nedeniyle aldıkları önlemler hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye'de ilk defa belediyeler bazında HES kodu uygulaması başlattık. Bina girişlerinin tek noktadan sınırlandırılması, ana hizmet binası dışında cep hizmet noktası uygulaması, online işlemler marifeti ve benzer birçok uygulama ile Keşan genelinde olduğu gibi belediyede de vaka sayıları hızla düştü. Yaptığımız son testlere göre belediyemiz personelinde hiç vaka kalmadığını mutlulukla ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun da talimatları ile salgının ilk gününden bu yana Keşan genelinde olduğu gibi, belediyemiz hizmet alanları, birimlerimiz ve personelimizin sağlığına yönelik yapılan tedbir ve önleme uygulamaları başarılı oldu. Vaka sayıları ve temaslı olarak karantina süreci yaşayan personelimiz nedeniyle zaman zaman genel hizmetlerin yürütülmesi konusunda bile inanılmaz zorlandığımız anlar oldu. Ama çok şükür ki şu an da pozitif personelimiz yok. Sıfır vakayız" dedi.'ONLİNE İŞLEMLERİ TERCİH ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ'

Vatandaşların belediyeyle ilgili işlemlerini online yapmalarını tavsiye eden Uslu, "Vatandaşlarımız güvenle belediyemize gelebilir. Fakat biz yine de online işlemleri ve cep hizmet noktalarımızı tercih etmelerini öneriyoruz. İlk günden bu yana Keşan Belediyesi olarak vatandaşların sağlığı için alınabilecek tüm önlemleri aldık. Bu konudaki çalışmalarımız titizlikle devam ediyor" diye konuştu.